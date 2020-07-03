Беларусь отмечает День Независимости (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь празднует День Независимости. Он отмечается 3 июля - в день освобождения в 1944 году города Минска от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия и гулянья проходят в столице, областных и районных центрах. Как Беларусь отмечает 3 июля - в обзоре Белта.

Патриотическое шествие "Беларусь помнит" в Минске

Церемония возложения венков прошла в Брестской крепости

ФОТОФАКТ: В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" сегодня состоялось торжественное возложение венков у вечного огня на площади церемониалов.

Витебчане празднуют День независимости

ФОТОФАКТ: Витебчане празднуют День Независимости Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, начались в Витебске с торжественного возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, затем здесь же состоялся митинг.