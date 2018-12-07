7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь отмечает достижение почти предельной пропускной способности на границе с Польшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков во время 13-го заседания белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, которое проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что с развитием договорно-правовой базы белорусско-польского сотрудничества и вступлением в силу договоров, которые готовятся к подписанию, "будет прочным юридический фундамент для модернизации приграничной инфраструктуры, а следовательно, для улучшения торгового и инвестиционного климата в приграничных регионах, повышения транзитного потенциала двух стран".

Инвестиции в инфраструктуру границы - это инвестиции в будущее территорий, в реализацию их транспортно-логистического, туристического, экологического и рекреационного потенциала. "В этой связи, не скрою, для Беларуси крайне важна поддержка наших польских партнеров в привлечении средств из европейских фондов для реализации соответствующих перспективных проектов, в том числе в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша-Украина-Беларусь" на 2014-2020 годы, - считает замминистра. - Кстати, именно такая поддержка поможет нам более предметно обсуждать введение в действие межправительственного договора между Беларусью и Польшей о правилах приграничного движения".

"На текущий момент белорусская сторона тщательно анализирует, в том числе экономические последствия данного шага. Обращаю внимание на то, что с учетом потоков граждан в обоих направлениях пропускная способность белорусско-польской границы балансирует на грани предела. В этой связи крайне важно детально оценить готовность пограничной инфраструктуры к работе в новых условиях, когда число пересечений границы, скорее всего, возрастет еще больше, - сказал Евгений Шестаков. - Как видите, международная финансовая поддержка здесь крайне востребована. Ведь эффективное функционирование белорусско-польской границы отвечает не только двусторонним интересам наших стран, но и интересам государств ЕС и ЕАЭС".

Заместитель министра также заявил, что контакты между двумя странами во всех сферах интенсифицировались бы в случае упрощения Евросоюзом визовых формальностей для граждан Беларуси. "В этом плане Беларусь рассчитывает на соответствующую поддержку Польши нашей позиции в процессе переговоров с Брюсселем. Хотел бы особо отметить, что Беларусь в одностороннем порядке упростила возможность поездок граждан многих стран, включая страны ЕС и Польшу, предоставив возможность безвизового въезда через аэропорт до 30 дней, чем часть польской делегации успешно и воспользовалась ", - добавил Евгений Шестаков.-0-