Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация приняла участие в 210-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, первая часть которой прошла 2-10 декабря в онлайн-режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

В первой части сессии приняла участие делегация Беларуси во главе с послом, постоянным представителем страны при ЮНЕСКО Игорем Фисенко. Беларусь избрана в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2017-2021 годы.

Основной темой 210-й сессии являются вопросы преодоления кризисных явлений в сферах образования, науки и культуры, вызванных пандемией COVID-19. Во время выступления на пленарном заседании глава белорусской делегации приветствовал меры, принимаемые ЮНЕСКО для оказания содействия государствам - членам в вопросах преодоления кризиса, вызванного пандемией.

Одновременно белорусская делегация призвала все государства-члены избегать политизации работы организации и сосредоточить свою работу на содействии развитию науки, образования и культуры во всем мире, что соответствует мандату и духу ЮНЕСКО.

Позицию белорусской делегации поддержал председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Агапито Мба Моку, который обратил внимание, что "в период, когда из-за пандемии более 150 млн школьников по всему миру лишены возможности посещать школы, просто недопустимо использовать трибуну ЮНЕСКО для отстаивания политических амбиций некоторых государств".

Вторая часть сессии пройдет 20-27 января 2021 года в очном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка. На ней будут рассмотрены вопросы, требующие присутствия делегатов, в том числе их голосования.-0-