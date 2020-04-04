Беларусь отправила в единую с РФ базу более 90 тыс. записей о невыездных гражданах

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия проводят взаимообмен сведениями о невыездных гражданах. С белорусской стороны в единую базу отправлено более 90 тыс. записей. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Белорусская сторона успешно завершила выгрузку более 90 тыс. записей о гражданах Беларуси, в отношении которых действуют ограничения на выезд, для помещения в банк данных Российской Федерации, рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Он отметил, что формирование общего списка граждан, право на выезд которых ограничено, необходимо для недопущения выезда этих людей в третьи страны и предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности Союзного государства.

Работа по взаимному обмену данными будет продолжена на постоянной основе. В МВД напомнили, что Беларусь и Россия заключили межправительственные соглашения об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.-0-