Беларусь передала Монголии первую партию пожарной техники

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь передала Монголии первую партию противопожарной и аварийно-спасательной техники на шасси МАЗ. Торжественная церемония состоялась в Улан-Баторе с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Отечественная техника передана Государственному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии. Это первая партия, поставленная в эту страну в рамках двустороннего межправительственного соглашения.

Фото МИД Беларуси

Станислав Чепурной, выступая на церемонии, высоко оценил белорусско-монгольское сотрудничество и отметил перспективы дальнейшей реализации совместных проектов по схеме экспортного кредитования. Он подчеркнул особую важность успешного осуществления первого проекта по поставке белорусской пожарной техники.

В церемонии также принял участие заместитель премьер-министра Монголии Янгугийн Содбаатар. В беседе с белорусским послом он обсудил практическую реализацию проекта модернизации парка техники Госагентства по ЧС.-0-