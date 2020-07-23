Беларусь передала ВОИС документ о присоединении к Марракешскому договору

23 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич 22 июля встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"В ходе встречи белорусская сторона передала документ о присоединении к Марракешскому договору об облегчении доступа к печатной информации, - говорится в сообщении. - Для Беларуси Марракешский договор вступит в силу через три месяца с даты сдачи на хранение генеральному директору ВОИС данного документа".

Юрий Амбразевич отметил, что расширение участия нашей страны в многосторонних конвенциях ВОИС является практическим итогом реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Фрэнсиса Гарри в Минск в июне 2019 года и закрепленных в обновленном Меморандуме о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС от 4 июня 2019 года. Была обозначена поступательная динамика развития сотрудничества с ВОИС в целях совершенствования законодательства Беларуси в сфере защиты интеллектуальной собственности и содействия инновациям. Постпред Беларуси поблагодарил гендиректора ВОИС за оказываемую стране техническую и экспертную помощь для решения этой задачи.

Беларусь станет 70-й стороной Марракешского договора ВОИС, что будет способствовать расширению доступа лиц с нарушениями зрения к культурной и другой информации, а также опубликованным произведениям. Это очередной целенаправленный шаг по обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями.

Марракешский договор был подписан 27 июня 2013 года и вступил в силу 30 сентября 2016 года. Административные функции выполняет ВОИС. Договор направлен на расширение доступа к литературным и художественным произведениям для слепых, слабовидящих и иных лиц с ограниченными способностями путем создания единых для всех сторон договора условий для воспроизведения и распространения произведений в доступном формате.-0-