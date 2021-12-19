Беларусь передаст международным структурам материалы дела о действиях Польши в отношении беженцев

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь передаст международным структурам материалы уголовного дела о преступлениях польских силовиков в отношении беженцев, заявил в эфире телеканала ОНТ официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев, сообщает БЕЛТА.

"Представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки, иные акты жестокости. Силовой блок данного государства реализовал явно несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные, вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение. В отношении, по сути, беззащитных людей применялись, в том числе, ночью демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение, специальные средства", - сказал Дмитрий Брылев.

По его словам, Генпрокуратура Беларуси направила в Совет министров, а также в Палату представителей копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках "с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены".-0-