Беларусь перейдет на новые рекомендации ВОЗ при лечении мультирезистентного туберкулеза

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь перейдет на новые стандарты ВОЗ при лечении мультирезистентного туберкулеза, сообщил журналистам координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно ВОЗ приняла новые рекомендации по лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). Сейчас всем пациентам (не только с туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью) с мультирезистентным туберкулезом должны назначаться новые препараты согласно рекомендациям ВОЗ", - сказал Вячеслав Граньков.

Безусловно, это потребует большего количества препаратов, соответственно вырастет стоимость лечения, отметил представитель ВОЗ. Принимая соответствующие новые рекомендации, Всемирная организация здравоохранения в первую очередь оценивала эффект: такое лечение более результативно, менее токсично и легче переносится пациентами. Это должно стать существенным шагом в борьбе с туберкулезом.

В настоящее время совместно с национальной противотуберкулезной службой Минздравом детально просчитывается стоимость лечения такими препаратами - все пациенты в республике с этими формами заболевания должны их получать. Более того, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией рассмотрел вопрос о выделении Беларуси дополнительного финансирования (помимо гранта в размере более $15 млн) для противотуберкулезной службы, чтобы помочь стране перейти на новые рекомендации ВОЗ.

Вячеслав Граньков также сказал о принятых ранее ВОЗ стратегиях, которые показали свою эффективность. В частности, это стратегия по контролируемому лечению туберкулеза. Важнейшим достижением стало появление новых молекулярно-генетических диагностических систем, которые позволяют быстро, в течение двух часов, точно установить, есть ли у пациента туберкулез, лекарственно-чувствительный он или резистентный. В Беларуси такие быстрые молекулярно-генетические методы внедрены повсеместно.

На прошлой неделе Минздрав получил официальное письмо ВОЗ, в котором было предложено назначить Образовательный центр РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии сотрудничающим с Всемирной организацией здравоохранения по внедрению новых препаратов, режимов для лечения МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ. "Это величайшая оценка деятельности нашей противотуберкулезной службы: фактически ВОЗ поручает РНПЦ проводить обучающие курсы как для наших, так и зарубежных специалистов по внедрению новых препаратов и лечению новыми схемами, - добавил координатор программ. - С одной стороны это подчеркивает большой опыт службы, с другой, - серьезные успехи в данном направлении".

В Европейском регионе ВОЗ каждый час диагностируется около 30 новых случаев туберкулеза. С 2000 года по 2017-й благодаря диагностике и лечению было предотвращено 54 млн смертей от этого заболевания. В целом идет снижение заболеваемости - в мире в среднем она снижается на 2% в год. При этом в Европейском регионе ВОЗ показатель лучше: в среднем уменьшается на 5% в год. В частности, Беларусь показывает еще более хорошие результаты на фоне региона: за последние пять лет среднее снижение заболеваемости туберкулезом составило 11,9%. Уменьшается в мире и смертность - на 3% в год, в Европейском регионе ВОЗ - на 11%, в Беларуси - на 14,7% в год. Вместе с тем остается проблема резистентного туберкулеза. Среди впервые выявленных случаев в Беларуси 37% приходится на мультирезистентный туберкулез.-0-