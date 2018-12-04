Беларусь планирует до конца года подготовить к подписанию соглашения с ЕС по визам и реадмиссии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует до конца года подготовить проекты соглашений с Евросоюзом о реадмиссии и облегчении визовых формальностей, сообщил журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в настоящее время проводит внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию с Евросоюзом соглашений о реадмиссии и об облегчении визовых формальностей. Есть шанс, что до конца года мы проведем внутригосударственные процедуры, получим официальные полномочия к проведению переговоров и подписанию соглашений в рамках достигнутых договоренностей", - сказал Алексей Бегун.

Он добавил, что соглашения вступят в силу после обмена грамотами или проведения внутригосударственных процедур по ратификации.

Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии, которые планируется подписать пакетом. -0-