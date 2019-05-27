Беларусь планирует достигнуть эпидблагополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Беларусь планирует достигнуть контролируемого эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на региональном совещании Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ставим амбициозную цель - достижение эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года", - сказал Валерий Малашко. Речь идет о достижении Глобальной цели Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) "90-90-90".

В плане контроля и управления ситуацией на национальном уровне достигнут серьезный прогресс. Для достижения первых "90" обеспечена всеобщая доступность анонимного и бесплатного консультирования и тестирования на ВИЧ, в том числе с привлечением ВИЧ-сервисных некоммерческих организаций. Есть возможность самотестирования, внедрено экспресс-тестирование по крови. Сегодня в стране о своем ВИЧ-статусе знают 81,8% от оценочного числа людей, живущих с ВИЧ.

С 2018 года внедрен принцип "Лечим всех". Диагностику и лечение проходят в том числе люди, живущие с ВИЧ и находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Развивается собственное производство антиретровирусных препаратов, которое обеспечивает более 70% от всех назначаемых схем лечения. В результате уже 77,6% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой статус, получают антиретровирусную терапию. Более 75% получающих лечение имеют неопределяемую вирусную нагрузку.

Такой приоритет, как предотвращение распространения ВИЧ/СПИД, отражен в государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы".

Валерий Малашко также отметил, что за последние 10 лет сотрудничество стран региона Восточной Европы и Центральной Азии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу приобрело всеобъемлющий и конструктивный характер. "Мы живем в эпоху глобализации, активной миграции населения, и без скоординированной стратегии, партнерства с международными организациями и общественными объединениями достижение цели - остановить распространение ВИЧ - невозможно", - резюмировал он.

Участники совещания поддержали цели Беларуси и пообещали всестороннюю поддержку.-0-