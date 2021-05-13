13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует отменить карантин для привитых туристов, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Думаю, скоро мы введем бонус для привитых: отменим карантин для тех, кто прилетел из стран "красной" зоны. В мире активно идет разговор об иммунных паспортах, мы вот ввели сертификаты", - сказал Дмитрий Пиневич.

В частности, с Россией плотно обсуждается вопрос, что как только будет достигнут пик по проценту прививок, можно открыть границы еще больше, чем сейчас, отменить ПЦР.

Министр заметил, что сегодня стоит задача - привить своих граждан: пока желающих больше, чем возможностей. А когда внутренний спрос будет удовлетворен, можно подумать и о "прививочных турах" для иностранцев. "Я не вижу в этом проблем, все вполне реально", - добавил он.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения приняло решение о выдаче гражданам, привившимся против COVID-19, сертификата о вакцинации. В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу. Его будут выдавать по желанию гражданина, планирующего выехать за пределы страны. Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации платно по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года.-0-