Беларусь планирует присоединиться к трем последним протоколам Конвенции о загрязнении воздуха

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует присоединения к трем последним протоколам Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Об этом БЕЛТА сообщили в Минприроды.

Беларусь стала стороной Конвенции еще в 1980 года и ранее присоединилась к трем протоколам: по долгосрочному финансированию совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе; о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30%; об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков.

Сейчас рассматривается возможность присоединиться к трем последним протоколам: о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном; по стойким органическим загрязнителям; по тяжелым металлам.

В этом году Конвенции исполняется 40 лет. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею организации, проходят 11-12 декабря во Дворце Наций в Женеве. Участие принимает и белорусская делегация во главе с заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александром Корбутом.

Замминистра выступил перед участниками. В своем выступлении он подтвердил намерение Беларуси продолжать принимать все возможные меры по сокращению и предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выразил готовность к сотрудничеству с другими странами в этом направлении. "Беларусь осознает важность принятия мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проводит планомерную работу в этом направлении. Действующими национальными документами установлены цели по снижению выбросов от стационарных и мобильных источников на 2,7% к 2020 году по сравнению с 2015-м. А в рамках Парижского соглашения по климату Беларусь взяла на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов на 28% к 2030 году. Мы намерены и дальше предпринимать все возможные меры по сокращению и предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выражаем готовность к сотрудничеству с другими странами в этом направлении", - заключил он.-0-