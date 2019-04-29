Беларусь планирует провести конкурсы совместных научно-технических проектов с Ираном и Венгрией

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует провести конкурсы совместных научно-технических проектов с Ираном, Венгрией, Туркменистаном, Монголией, Индонезией в 2019 году, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.
"В 2019 году запланировано проведение конкурсов совместных научно-технических проектов с Ираном, Венгрией, Туркменистаном, Монголией, Индонезией, а также заключение договоров в области науки и технологий с Чехией, Таиландом и Боливией", - сказал Александр Шумилин.
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