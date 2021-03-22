Беларусь планирует расширять сотрудничество с МАГАТЭ в области радиационного мониторинга

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует расширять сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в области радиационного мониторинга. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.

МАГАТЭ реализует проект, направленный на совершенствование системы радиационного мониторинга в европейско-азиатском регионе. "Более 30 стран участвуют в этом проекте, в том числе и Беларусь. Специалисты Белгидромета, участвующие в проведении радиационного мониторинга, будут повышать квалификацию", - сказал Михаил Коваленко.

"Кроме того, мы подали заявку на реализацию национального проекта по совершенствованию системы радиационного мониторинга в районе воздействия БелАЭС, включая поставку оборудования. Этот проект пока рассматривается, но, скорее всего, будет утвержден секретариатом МАГАТЭ", - добавил представитель Белгидромета.

Михаил Коваленко рассказал и о том, что уже сделано белорусскими специалистами в сфере радиационного мониторинга. "В районе размещения Белорусской АЭС созданы новые пункты наблюдений за состоянием воздуха, поверхностных вод и почв. В этом году завершается модернизация автоматических систем контроля радиационной обстановки в зонах влияния АЭС сопредельных государств. Эти системы были созданы с 2002 по 2006 год и, как и любое техническое оборудование, требовали модернизации. Детекторы уже шагнули далеко вперед", - обратил внимание он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-