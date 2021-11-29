29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует с Россией учение по прикрытию южных границ. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности с участием Президента в центре стратегического управления Министерства обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Хренин отметил, что в будущем году Беларусь и Россия не планируют проводить масштабные учения наподобие "Запада" или "Щита Союза". Но у войск запланирован комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южных границ Беларуси.

"Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником - Российской Федерацией", - сказал министр обороны.-0-