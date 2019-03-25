Беларусь планирует серьезно нарастить экспорт фармпродукции в Узбекистан

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует серьезно нарастить экспорт фармацевтической продукции на рынок Узбекистана, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко по итогам встречи с делегацией Минздрава этой страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если в прошлом году мы поставили фармацевтических продуктов на $2,6 млн, то по результатам данного визита, я думаю, около $4,7 млн мы получим в 2019 году. Очень важно, что мы вышли на практику создания совместных предприятий - это дает возможность поставлять полупродукты не только в Узбекистан, но и в третьи страны, а это расширение рынка сбыта для наших предприятий", - сказал Валерий Малашко.

Как отметил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов, на встрече обсуждались пути совместного партнерства в области фармацевтической промышленности. По его словам, белорусская фармпродукция имеет большой удельный вес на узбекском рынке.

Целью своего визита узбекская делегация ставила изучить опыт белорусского здравоохранения. В частности, интерес представляет, как совершенствуется процесс управления здравоохранением, оказание первичной и специализированной высокотехнологичной медпомощи, как выстроена работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров. "Беларусь действительно является лидером в регионе по охране материнства и детства. Такие показатели наблюдаются в течение многих лет", - добавил Алишер Шадманов.

Визит делегации Министерства здравоохранения Узбекистана в Минск 25-28 марта проходит в продолжение соглашения между профильными ведомствами двух стран, подписанного в Ташкенте в сентябре 2018 года по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Запланировано посещение ведущих РНПЦ, фармпредприятий, а также Белгосмедуниверситета.-0-