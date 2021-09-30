Беларусь планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов не менее чем на 35% от уровня 1990-го

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство установило определяемый на национальном уровне вклад Беларуси в сокращение выбросов парниковых газов до 2030 года. Данное решение закреплено постановлением Совета Министров от 29 сентября 2021 года №553, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Усилия сторон Парижского соглашения направлены на то, чтобы сдержать повышение среднемировой температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Беларусь прилагает усилия, чтобы ограничить ее повышение до 1,5 градуса, что соответствует целям документа.

В предполагаемом национально определяемом вкладе в сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с позицией, утвержденной указом от 16 ноября 2015 года №461, Беларусь взяла обязательство сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 28% до 2030 года от уровня выбросов 1990 года. Это без учета сектора "Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство" ("ЗИЗЛХ"), а также каких-либо дополнительных условий, в частности использования механизмов международного углеродного рынка и привлечения иностранных финансовых ресурсов для внедрения наилучших доступных технологий.

Согласно постановлению №553, страна намерена внести более амбициозный вклад в глобальное реагирование на изменение климата и определяет общеэкономическую безусловную и условную цели по сокращению выбросов парниковых газов. Так, новая безусловная общеэкономическая цель - снизить до 2030 года выбросы парниковых газов не менее чем на 35% от выбросов 1990-го с учетом сектора "ЗИЗЛХ". В случае использования механизмов международного финансирования новая условная цель - снизить выбросы парниковых газов не менее чем на 40%.

Республиканским органам государственного управления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам поручено учитывать поставленную цель при разработке проектов и реализации программ социально-экономического развития Беларуси, государственных и отраслевых программ до 2030 года, а также правовых актов, регулирующих деятельность по сокращению выбросов парниковых газов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-