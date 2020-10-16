16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует сокращать выбросы парниковых газов в транспортном секторе. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук во время Форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно статистике, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников составляют более 60% общего количества. Наибольший вклад вносит автомобильный транспорт. На данный момент действует стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух Беларуси до 2020 года. "Для реализации Парижского соглашения по климату предусмотрена разработка национальной стратегии долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года. Стратегию подготовит Минприроды совместно с заинтересованными в течение 2021-2022 годов. Она будет включать мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в транспортном секторе страны", - рассказал Болеслав Пирштук.

Беларусь взяла на себя обязательства обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 28% от уровня 1990-го. Минприроды рассчитывает превзойти этот показатель и достичь снижения выбросов на 33%. "Развитие электротранспорта также может внести вклад в выполнение Беларусью обязательств по Парижскому соглашению", - отметил первый замминистра. Помимо сокращения выбросов в атмосферу, электромобили способствуют снижению уровня шума, повышению качества среды в городах.

Форум по развитию электромобильности E-Mobility 2020 прошел сегодня в Минске. В мероприятии принимали участие представители Минэнерго, ПО "Белоруснефть", Минпрома, Минтранса, Минприроды, Национальной академии наук, а также предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом. Участники форума обсудили эффективность стимулирующих мер, принятых в Беларуси для развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, а также вопросы, решение которых может содействовать укреплению потенциала этого сегмента.

Дискуссии были организованы по нескольким тематическим направлениям: прогноз развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси с учетом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции, промышленный потенциал производства отечественных электромобилей, научные разработки в области электротранспорта, электромобили и оздоровление городской среды.

Организаторами мероприятия выступили Министерство энергетики и "Белоруснефть".-0-