Беларусь планирует внедрить шведский опыт социализации людей с травмами позвоночника

27 сентября, Стокгольм /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует внедрить шведский опыт реабилитации и социализации людей с травмами позвоночника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

Группа белорусских медиков 24-28 сентября находится в Швеции, где изучает опыт в части медицинского обслуживания людей с инвалидностью. К этому времени специалисты из Беларуси ознакомились в Стокгольме с деятельностью реабилитационного центра, который работает в сотрудничестве с общественной организацией Spinalis, где консультируют, лечат и реабилитируют пациентов с травмами позвоночника и спинного мозга, а также клиники Каролинского университета. По словам Елены Богдан, шведская система реабилитации, социализации людей со спинальными травмами, заслуживает внимания.

Начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава не видит препятствий, чтобы взять за основу опыт Швеции и усовершенствовать белорусскую систему. "Мы выполняем точно такие же оперативные вмешательства, используем те же технологии. Стационарный этап тот же. Вопрос с более длительной реабилитацией, социализацией этих пациентов, возвращения их в профессиональную жизнь", - отметила она.

В клинике Каролинского университета белорусские медики посетили отделение, в котором проходят курс лечения и первичной реабилитации пациенты со спинальными травмами. Его ведущий консультант, профессор Катаржина Трок специалист мирового уровня в этой области. Елена Богдан пригласила ее приехать в Беларусь для изучения белорусского опыта и проведения тренингов. "Хочется показать Катаржине нашу систему, попросить ее провести тренинги для персонала - санитарок, медсестер, реабилитологов, физио- и эрготерапевтов, массажистов, инструкторов ЛФК, социальных и, возможно, профсоюзных работников", - сказала представитель Минздрава по итогам встречи со шведским специалистом, которая приглашение приняла.

Елена Богдан подчеркнула, что в Беларуси есть необходимые условия для того, чтобы заимствовать опыт Швеции. По сути, речь идет об организационных технологиях, повышении квалификации персонала, пояснила она.

Визит в Швецию организован при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси и программы Европейского союза MOST, направленной на расширение контактов между гражданами Беларуси и ЕС с целью обмена передовым опытом и улучшения взаимопонимания.-0-