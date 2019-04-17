Беларусь подала заявку на проведение международного конгресса по рыболовному спорту в 2021 году

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подала заявку на проведение конгресса Международной конфедерации рыболовного спорта (CIPS) в 2021 году, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский.

БООР в 2018 году провело в Беларуси чемпионат мира по лову рыбы фидером среди клубов. "Организация этого спортивного мероприятия была высоко оценена Международной федерацией рыболовного спорта в пресной воде (FIPSed) и членами спортивных делегаций команд-участниц. В результате нам было предложено рассмотреть вопрос проведения в 2021 году в Беларуси конгресса Международной федерации рыболовного спорта. Мы готовы организовать этот конгресс и уже направили заявку", - сказал Юрий Шумский.

В настоящее время в Международной конфедерации рыболовного спорта представлено около 90 стран. "Планируется, что конгресс 2021 года будет выборным: такое событие проходит раз в четыре года и собирает максимальное количество представителей федераций различных стран мира, поэтому мы и заинтересованы в его проведении", - отметил председатель БООР.

Окончательное решение о месте проведения масштабного форума по рыболовному спорту в 2021 году будет принято с 2 по 4 мая в Алматы (Казахстан), где состоится очередной конгресс.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-