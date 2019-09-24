Беларусь поддержит мировые экологические акции: в Минске пройдет акция "Покед, пакет"

В среду, 25 сентября в столице пройдет экологическая акция, призывающая использовать меньше пакетов. В 13:00 возле ТРЦ Dana Mall активисты предложат каждому желающему "искупаться" в бассейне, наполненном пластиком. Акцию в рамках масштабной кампании "Покед, пакет" инициируют "Оператор вторичных материальных ресурсов" и движение за раздельный сбор отходов "Цель 99".

На акции "Покед, пакет" вместо привычных подписей будут собирать обещания. Каждый прохожий может оставить свое "обещаю" - например, под фразой "не упаковывать в пакет каждый фрукт" - и получить стикер-напоминание о своей "клятве".

23 сентября прошел саммит ООН по изменению климата. К этому мероприятию в 156 странах мира состоялось больше 5 000 экологических акций протеста против современного образа жизни, вызывающего загрязнение планеты. Одна из актуальных проблем - загрязнение отходами пластика. Белорусы также обращают внимание на эту проблему.

25 сентября общественные активисты и известные блогеры, одетые в пластиковые плащи и балаклавы, поделятся своими лайфхаками: как сформировать привычку брать в магазин многоразовые шоперы, куда и как выбрасывать использованные пакеты для переработки, как лишний раз не использовать пластик, и не только.

Кроме "жизненных" знаний, проверенных на собственном опыте, на пикете можно будет услышать экспертные мнения от профессионалов в области экологии и обращения с отходами. Спикерами на мероприятии выступят экоактивистка принципа zero waste, которая никогда ничего не выбрасывает, Анастасия Пальчевская, директор "Центра экологических решений" Евгений Лобанов, директор государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов", координатор переработки коммунальных отходов в стране Наталья Гринцевич и другие. Выступающие поделятся опытом и дадут возможность каждому желающему высказаться в "открытый рупор".

Наталья Гринцевич расскажет о масштабной экологической кампании этого года "Покед, пакет", которая подняла проблему излишнего потребления пластиковой упаковки. Она началась еще в июне с экскурсий и модного показа на мусорном полигоне "Тростенецкий" и мусоросортировочном заводе Минска, затем отразилась в социальной рекламе в городском пространстве и продолжается до сих пор. Особенное внимание инициаторы рекламной кампании уделили местам, где люди больше всего покупают пластиковые пакеты. Месседжи "Покед, пакет" появлялись на билбордах возле больших магазинов, на дверях главного входа в ТРЦ Galleria Minsk и в прочих местах.

По статистике, ежегодно каждый житель нашей страны в среднем выбрасывает до 400 пластиковых пакетов. Цель кампании "Покед, пакет" - мотивировать каждого белоруса использовать хотя бы на один пакет меньше, чем он привык. Этот простой посыл позволяет достучаться до всех и показать, что маленькое дело, не требующее больших усилий, помогает двигаться к решению масштабной проблемы загрязнения отходами пластика. Отказаться от лишнего пакета несложно, но если это сделает каждый белорус, ежедневно будет расходоваться на 10 000 пластиковых мешков меньше!

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.