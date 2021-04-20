Беларусь поддерживает инициативу устойчивого использования природных ресурсов в регионе ЕЭК ООН - Макей

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает инициативу исполнительного секретаря ЕЭК ООН по продвижению темы циркулярной экономики и устойчивого использования природных ресурсов в регионе. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня, выступая в сегменте высокого уровня 69-й сессии ЕЭК ООН в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Считаем важным переход к циркулярной экономике для ускорения осуществления Повестки дня - 2030. Данная модель развития зафиксирована в качестве одного из приоритетов в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, - обратил внимание глава белорусского Министерства иностранных дел. - Всецело поддерживаем важность использования комиссии в качестве инструмента технического содействия заинтересованным государствам в достижении их национальных целей по вопросам циркулярной экономики".

"Мы передаем в секретариат комиссии белорусские добровольные обязательства по развитию циркулярной экономики, - продолжил он. - Призываем все правительства продолжить укрепление ЕЭК ООН с особым акцентом на вопросы инноваций, доступа на рынки, упрощения торговых процедур, стандартизации и государственно-частного партнерства".

Владимир Макей поблагодарил членов бюро, все национальные делегации, исполнительного секретаря за поддержку Беларуси в качестве председателя комиссии в 2019-2021 годах.-0-