Беларусь поддерживает решение ВАЗ о разработке рамочной конвенции по предотвращению пандемий

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает решение Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) о запуске межправительственного процесса по разработке рамочной конвенции по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, выступая сегодня на 150-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая проходит 24 января в Женеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы готовы активно и конструктивно участвовать в предстоящем процессе", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он рассказал о работе специалистов на национальном уровне по преодолению пандемии COVID-19. "Мы по-прежнему убеждены в том, что национальный контекст является определяющим фактором при выработке ответа на пандемию. Беларусь выбрала свою собственную линию поведения. Главный итог состоит в том, что мы в оптимальной мере сохранили жизнедеятельность государства, прежде всего, его экономики, но при этом обеспечили максимальную защиту населения. Сегодня мы продолжаем уделять первостепенное внимание этому направлению. В стране продолжается активная кампания по вакцинации. Продолжена разработка собственной вакцины", - отметил министр.

Дмитрий Пиневич поблагодарил генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса за его всеобъемлющий и разносторонний доклад на заседании исполкома. "В современном турбулентном мире тема общественного здравоохранения стала особенно актуальной. Действительно, нерешенные или возникающие вызовы в области здравоохранения лишь обостряют негативные тенденции в глобальной политике и осложняют процессы устойчивого развития. Мы приветствуем многолетние усилия гендиректора по адаптации ВОЗ к современным реалиям", - сказал министр.

Беларусь была избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ на период 2021-2024 годы в мае 2021 года на заседании 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполнительный комитет (Executive Board) является ключевым директивным органом ВОЗ. В него входят 34 эксперта, как правило, на уровне руководителей органов здравоохранения, представляющих государства - члены ВОЗ и избираемых на 3-летний период.-0-