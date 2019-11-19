Беларусь поделится опытом на заседании Координационной комиссии по аэронавигации в Москве

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поделится опытом в картографо-геодезическом обеспечении аэронавигации на 20-м заседании Координационной комиссии по аэронавигации в Москве, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Мероприятие проходит в российской столице по 21 ноября. По приглашению руководства Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в нем принимает участие директор предприятия "Белгеодезия" Сергей Забагонский.

На заседании обсудят повышение эффективности и наращивание аэронавигационного потенциала в государствах - участниках Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, развитие аэронавигационных систем, безопасность полетов. В центре внимания будут также интеграция беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство, метеорологическое обеспечение, военно-гражданская координация.

Координационной комиссии по аэронавигации в этом году исполняется 25 лет. В 1994 году в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) были разработаны положение о комиссии и правила ее деятельности.-0-