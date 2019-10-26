Беларусь поделится со странами СНГ опытом медицинского обеспечения II Европейских игр

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поделится со странами СНГ опытом медицинского и санитарно-противоэпидемического обеспечения II Европейских игр во время заседания рабочей группы по вопросам медицинского и санэпидобеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации государств Содружества, которое состоится 30 октября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Встреча будет проходить на полях Второго международного конгресса "Актуальные вопросы авиационной медицины". На заседании члены рабочей группы рассмотрят вопросы, касающиеся медосвидетельствования кандидатов на получение (продление) свидетельств авиационного персонала гражданской авиации, медицинского обеспечения авиакомпаний и оказания медпомощи пассажирам и членам экипажа воздушного судна в период полета.

"Представители стран СНГ также обсудят требования к состоянию здоровья кандидатов на получение (продление) свидетельств авиационного персонала гражданской авиации, вопросы организации и оказания медпомощи пассажирам и лицам, находящимся на территориях аэропортов. Кроме того, своим опытом медицинского и санитарно-противоэпидемического обеспечения II Европейских игр поделятся представители Беларуси. Представители АО "Международный аэропорт Шереметьево" расскажут об организации медицинской службы в своем аэропорту", - рассказали в пресс-службе.

Рабочая группа была создана решением Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. В ее состав вошли представители авиационных администраций, министерств здравоохранения, авиа- предприятий и компаний, профессиональных ассоциаций, учебных заведений и научно-исследовательских организаций стран Содружества.

На своих заседаниях рабочая группа принимает решения и разрабатывает проекты документов, касающиеся сотрудничества государств в вопросах медицинского обеспечения безопасности полетов, проведения врачебно-летной экспертизы, оказания помощи на борту воздушного судна, мер по предотвращению заражения особо опасными инфекциями и актов биологического терроризма. Она также рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации авиационных врачей, внедрения норм, правил, положений и стандартов в области авиационной медицины и реабилитации авиационных специалистов.-0-