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11 сентября 2020, 10:59

Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Белорусская сторона подготовила предложения в проект по возобновлению транспортного сообщения для дальнейшего обсуждения с российской стороной. В первую очередь это касается авиасообщения: Департаментом по авиации Минтранса разработан план", - сказали в пресс-службе.

Россия в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции прекратила транспортное сообщение со всеми странами, включая Беларусь. Сейчас идет его постепенное восстановление.-0-

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