Фото из архива
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
"Белорусская сторона подготовила предложения в проект по возобновлению транспортного сообщения для дальнейшего обсуждения с российской стороной. В первую очередь это касается авиасообщения: Департаментом по авиации Минтранса разработан план", - сказали в пресс-службе.
Россия в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции прекратила транспортное сообщение со всеми странами, включая Беларусь. Сейчас идет его постепенное восстановление.-0-