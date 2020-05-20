20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поднялась в мировом рейтинге почтовых служб на 21-е место из 172 стран, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Рейтинг развития почтовой связи составил Всемирный почтовый союз. В предыдущем отчете Беларусь занимала 32-е место из 173 стран.

Беларусь разместилась между Словакией (20-е место) и Молдовой (22-е место). Что касается стран-соседей, то Польша расположилась на 11 месте, Россия - 16-м, Литва - 30-м, Украина - 37-м, Латвия - 55-м.

Возглавляют рейтинг Швейцария, Нидерланды и Германия. В топ-10 также вошли Япония, Франция, Австрия, Великобритания, США, Канада и Новая Зеландия.

Список составлен на основе четырех параметров развития - надежности, охвате, релевантности и устойчивости почтовых операторов. В нашей стране "Белпочта" имеет статус назначенного оператора для международной почтовой связи в соответствии с актами Всемирного почтового союза, что позволяет обмениваться почтовыми отправлениями со 192 странами и территориями.-0-