Беларусь подошла к весенне-полевым работам хорошо подготовленной - Румас

13 марта, Житковичи /Корр. БЕЛТА/. Вся республика подошла к весенне-полевым работам в этом году как никогда хорошо подготовленной. На этом сделал акцент сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас, принимая участие в заседании Житковичского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания Житковичского райисполкома

Сергей Румас отметил, что правительство, Минсельхозпрод приняли все необходимые решения, позволяющие закупить нужные объемы горюче-смазочных материалов (ГСМ), запчастей, минеральных удобрений, средств защиты растений и обеспечить своевременную готовность машинно-тракторного парка и его эффективное использование.

В то же время, обратил внимание руководитель правительства, неординарно складывается начало этого года для аграриев с точки зрения условий для эффективного земледелия. Отмечаются перепады температуры, недостаток влаги, другие проблемы. "Все эти факторы требуют очень внимательного изучения и принятия оптимальных решений для получения должной отдачи от земли", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил положительные результаты работы Житковичского района. По итогам прошлого года район находится на хороших позициях в области, по некоторым аспектам - в лидерах. Однако резервов для роста, в первую очередь госпредприятий, еще очень много, убежден Сергей Румас. И в этом плане ответственность лежит как на руководителях конкретных организаций, так и на работниках.

Премьер-министр обратил внимание: для района, основной отраслью которого является сельское хозяйство, тема подготовки к посевной кампании очень важна. Он поинтересовался степенью готовности района в сравнении с минувшим годом, а также вопросами, которые необходимо решить, чтобы провести сев качественно и в срок. Первый заместитель председателя райисполкома Николай Пьявко заверил: все необходимое для успешного проведения посевной есть. Отремонтированы агрегаты, обновлен парк техники. Большой задел по минеральным удобрениям, семенам. В этом году в районе намерены собрать более 51,6 тыс. т зерна, считая кукурузу. Под зерновые и зернобобовые с учетом озимых отведено свыше 16,7 тыс. га. Планируется, что урожайность составит 32 ц/га.

"В Житковичском районе имеются предпосылки для успешного развития не только АПК, но и промышленности, малого и среднего бизнеса", - убежден Сергей Румас. Развитие этих секторов, по его мнению, зависит как от самих субъектов, так и от инициативности и настойчивости местных органов власти. Премьер-министр напомнил: правительство внесло на рассмотрение Президента проект указа, который позволит стимулировать персонал, руководителей исполкомов за успешное развитие предпринимательства в районах.

Еще одна тема, на которой сделал особый акцент премьер-министр, - 75-летие Великой Победы. "Мы должны окружить заботой и вниманием каждого ветерана. Найти возможность оказать им помощь в жизненных вопросах, хозяйственных, мы просто обязаны", - подчеркнул он.

Во время рабочей поездки премьер-министру доложили и о выполнении поручения Президента по реализации инвестиционного проекта "Строительство цеха по производству топливных гранул (пеллет)" в Житковичском лесхозе. В ОАО "Сатурн-1" руководитель правительства ознакомился с развитием экспортно ориентированного производства узлов, агрегатов, деталей и комплектующих для железнодорожного подвижного состава.

Продукция лесхоза

Сергей Румас знакомится с ходом строительства цеха по производству топливных гранул (пеллет) в Житковичском лесхозе

Продукция лесхоза

Во время ознакомления с ходом строительства цеха по производству топливных гранул (пеллет) в Житковичском лесхозе

Строительство цеха цеха по производству топливных гранул (пеллет)

Сергей Румас и директор предприятия ОАО "Сатурн-1" Михаил Саскевич

(слева направо) председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, директор предприятия Михаил Саскевич, премьер-министр Сергей Румас

На ОАО "Сатурн-1"

На Туровском молочном комбинате обсудили строительство молочно-товарной фермы на 2,4 тыс. голов дойного стада вблизи населенного пункта Дяковичи Житковичского района, развитие на комбинате импортозамещающего и экспортно ориентированного производства молочной продукции.-0-

Сергей Румас во время посещения предприятия

Туровский молочный комбинат

Фото Сергея Холодилина,