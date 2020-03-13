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13 марта 2020, 16:06

Беларусь подошла к весенне-полевым работам хорошо подготовленной - Румас

Сергей Румас
Сергей Румас

13 марта, Житковичи /Корр. БЕЛТА/. Вся республика подошла к весенне-полевым работам в этом году как никогда хорошо подготовленной. На этом сделал акцент сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас, принимая участие в заседании Житковичского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания Житковичского райисполкома
Во время заседания Житковичского райисполкома

Сергей Румас отметил, что правительство, Минсельхозпрод приняли все необходимые решения, позволяющие закупить нужные объемы горюче-смазочных материалов (ГСМ), запчастей, минеральных удобрений, средств защиты растений и обеспечить своевременную готовность машинно-тракторного парка и его эффективное использование.

В то же время, обратил внимание руководитель правительства, неординарно складывается начало этого года для аграриев с точки зрения условий для эффективного земледелия. Отмечаются перепады температуры, недостаток влаги, другие проблемы. "Все эти факторы требуют очень внимательного изучения и принятия оптимальных решений для получения должной отдачи от земли", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил положительные результаты работы Житковичского района. По итогам прошлого года район находится на хороших позициях в области, по некоторым аспектам - в лидерах. Однако резервов для роста, в первую очередь госпредприятий, еще очень много, убежден Сергей Румас. И в этом плане ответственность лежит как на руководителях конкретных организаций, так и на работниках.

Премьер-министр обратил внимание: для района, основной отраслью которого является сельское хозяйство, тема подготовки к посевной кампании очень важна. Он поинтересовался степенью готовности района в сравнении с минувшим годом, а также вопросами, которые необходимо решить, чтобы провести сев качественно и в срок. Первый заместитель председателя райисполкома Николай Пьявко заверил: все необходимое для успешного проведения посевной есть. Отремонтированы агрегаты, обновлен парк техники. Большой задел по минеральным удобрениям, семенам. В этом году в районе намерены собрать более 51,6 тыс. т зерна, считая кукурузу. Под зерновые и зернобобовые с учетом озимых отведено свыше 16,7 тыс. га. Планируется, что урожайность составит 32 ц/га.

"В Житковичском районе имеются предпосылки для успешного развития не только АПК, но и промышленности, малого и среднего бизнеса", - убежден Сергей Румас. Развитие этих секторов, по его мнению, зависит как от самих субъектов, так и от инициативности и настойчивости местных органов власти. Премьер-министр напомнил: правительство внесло на рассмотрение Президента проект указа, который позволит стимулировать персонал, руководителей исполкомов за успешное развитие предпринимательства в районах.

Еще одна тема, на которой сделал особый акцент премьер-министр, - 75-летие Великой Победы. "Мы должны окружить заботой и вниманием каждого ветерана. Найти возможность оказать им помощь в жизненных вопросах, хозяйственных, мы просто обязаны", - подчеркнул он.

Во время рабочей поездки премьер-министру доложили и о выполнении поручения Президента по реализации инвестиционного проекта "Строительство цеха по производству топливных гранул (пеллет)" в Житковичском лесхозе. В ОАО "Сатурн-1" руководитель правительства ознакомился с развитием экспортно ориентированного производства узлов, агрегатов, деталей и комплектующих для железнодорожного подвижного состава.

Продукция лесхоза
Продукция лесхоза

Сергей Румас знакомится с ходом строительства цеха по производству топливных гранул (пеллет) в Житковичском лесхозе
Сергей Румас знакомится с ходом строительства цеха по производству топливных гранул (пеллет) в Житковичском лесхозе

Продукция лесхоза
Продукция лесхоза

Во время ознакомления с ходом строительства цеха по производству топливных гранул (пеллет) в Житковичском лесхозе
Во время ознакомления с ходом строительства цеха по производству топливных гранул (пеллет) в Житковичском лесхозе

Строительство цеха цеха по производству топливных гранул (пеллет)
Строительство цеха цеха по производству топливных гранул (пеллет)

Сергей Румас и директор предприятия ОАО "Сатурн-1" Михаил Саскевич
Сергей Румас и директор предприятия ОАО "Сатурн-1" Михаил Саскевич

(слева направо) председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, директор предприятия Михаил Саскевич, премьер-министр Сергей Румас
(слева направо) председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, директор предприятия Михаил Саскевич, премьер-министр Сергей Румас

На ОАО "Сатурн-1"
На ОАО "Сатурн-1"

На Туровском молочном комбинате обсудили строительство молочно-товарной фермы на 2,4 тыс. голов дойного стада вблизи населенного пункта Дяковичи Житковичского района, развитие на комбинате импортозамещающего и экспортно ориентированного производства молочной продукции.-0-

Сергей Румас во время посещения предприятия
Сергей Румас во время посещения предприятия

Туровский молочный комбинат
Туровский молочный комбинат

Фото Сергея Холодилина,

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Житковичи Министерство сельского хозяйства и продовольствия Румас сельское хозяйство
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