Беларусь подписала Сингапурскую конвенцию о медиации

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский сегодня в Сингапуре на основании полномочий, выданных главой государства, подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

С учетом вклада Сингапура в развитие права международной торговли и подготовку конвенции документ назван в его честь. Сингапурская конвенция о медиации является самым новым и прогрессивным инструментом в сфере разрешения международных споров.

Церемонию подписания открыл премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, через видеосвязь к участникам обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Конвенцию подписали 46 государств, в том числе Китай, США, Индия. Подписание Беларусью этого документа является подтверждением приверженности к последовательному укреплению сотрудничества в области международной торговли, развитию системы разрешения международных споров. Данный шаг особенно важен в связи с работой по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации.

Фото Министерства юстиции

Подписанный документ регулирует на международном уровне применение медиации для разрешения международных коммерческих споров. Под медиацией понимается становящийся все более востребованным способ разрешения спора, когда стороны пытаются достичь его дружественного урегулирования при содействии третьего лица или лиц (медиатора). В случае поддержки конвенции значительным числом государств она окажет положительное влияние на всю систему разрешения международных споров, включая деятельность международных судов и арбитражных учреждений. Беларусь заинтересована в совершенствовании системы медиации путем повышения прозрачности, упрощения процедур и уменьшения финансовых издержек для сторон.

В Министерстве юстиции Беларуси разработан план по комплексному совершенствованию законодательства, необходимого для реализации подписанной конвенции.-0-