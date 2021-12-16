Беларусь подтверждает приверженность международным договорам по контролю над вооружениями

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене проходит ежегодная встреча начальников верификационных центров государств - участников ОБСЕ. В ходе мероприятия рассматриваются вопросы выполнения международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями в 2021 году, а также основные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества сторон в сфере верификации в 2022 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Минобороны полковник Александр Венгура выступил с заявлением, в котором подтвердил приверженность Беларуси неукоснительному выполнению международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями. Он выразил сожаление в связи с отказом ряда государств от проведения рабочих встреч с представителями нашей страны в соответствии с двусторонними договоренностями о дополнительных мерах доверия и безопасности в условиях нарастания напряженности в регионе.

Кроме того, Александр Венгура призвал к продолжению взаимодействия оборонных ведомств по вопросам контроля над вооружениями несмотря на складывающуюся политическую и эпидемиологическую обстановку, что полностью отвечает как интересам национальной безопасности всех государств, так и региональной стабильности в целом.-0-