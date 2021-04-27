Беларусь получила медоснащение на $850 тыс. по проекту ЕС "Солидарность во имя здоровья"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза для противодействия COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси поставил в Республиканский центр организации медицинского реагирования кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопоточной назальной оксигенотерапии, экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Оснащение на общую сумму $850 тыс. закуплено и поставлено в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья", финансируемого Европейским союзом, и соответствует всем требованиям ВОЗ.

Как отметил на церемонии глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, число инфицированных коронавирусом продолжает расти, так же как и потребность в этом специализированном оборудовании. По его словам, последний год внес много изменений в обыденную жизнь как в Беларуси, так и по всей планете. Согласно рекомендациям ВОЗ по профилактике и противодействию распространению COVID-19, необходимо носить защитные маски, пользоваться антисептиками и придерживаться социального дистанцирования.

"Но мы не можем и не будем дистанцироваться от наших стран-соседей. Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина и Беларусь - страны "Восточного партнерства", которые получают помощь со стороны Европейского союза в рамках программы "Солидарность во имя здоровья, - сказал глава представительства. - ЕС и государства, входящие в его состав, поддерживают граждан Беларуси в борьбе с пандемией. Поставка оборудования - еще один пример нашей поддержки и решимости реагировать на насущные потребности системы здравоохранения".

Дирк Шубель отметил, что нынешняя поставка оборудования не последняя. "Мы продолжим в партнерстве с ВОЗ и другими международными организациями оказывать необходимую помощь в контексте инициативы Европейского союза "Солидарность во имя здоровья", - добавил он.

Специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси - глава странового офиса ВОЗ в Беларуси доктор Масуд Дара уверен, что гуманитарная помощь поможет работникам медучреждений наилучшим образом выполнять свою работу. В частности, оборудование для кислородной поддержки позволяет экономно расходовать кислород. Экономия составляет до 60%. А благодаря экспресс-тестам можно в течение 15 минут подтвердить или опровергнуть наличие коронавирусной инфекции.

По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, гуманитарная помощь будет распределена в Минск и регионы. Оборудование для кислородной поддержки поставят в клиники, которые занимаются непосредственно COVID-19. Что касается тестов для диагностики, они пригодятся в больницах. В том случае если пациент экстренно госпитализируется и нужно определить, есть ли у него инфекция, эти тесты помогут определить это без использования сложного оборудования.

После церемонии, общаясь с журналистами, Масуд Дара поделился своими впечатлениями от посещения некоторых медицинских учреждений Минска. Он заметил, что 2-ю больницу и 34-ю поликлинику посещал не в рамках оценочного визита или экспертной миссии, он знакомился с тем, каким образом организована работа в белорусских учреждениях здравоохранения. "Мне как клиницисту было особенно интересно познакомиться с клиническими подходами ведения пациентов. Я был очень впечатлен тем высоким стандартом работы, которого добились белорусские врачи. Все - от приема пациентов до ведения случаев - делается на самом высоком уровне, согласно передовым стандартам", - отметил он.-0-