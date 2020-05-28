Беларусь получила от МАГАТЭ лабораторию для радиационного мониторинга при лесных пожарах

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила от Международного агентства по атомной энергии оборудование для оценки радиологических угроз, связанных с лесными пожарами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

Мобильная лаборатория с приборами и инструментами для радиационного контроля воздуха и окружающей среды поможет в оперативном реагировании на пожары в чернобыльской зоне. Она может работать в полевых условиях и оснащена портативным устройством для отбора проб воздуха, ручным гамма-спектрометром, оборудованием для отбора проб почвы, средствами индивидуальной защиты, устройствами навигации и связи, компьютером и другим оборудованием.

Лаборатория передана Беларуси по проекту технического сотрудничества, начатого в 2018 году, который в основном направлен на оказание помощи научно-техническому персоналу Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.-0-