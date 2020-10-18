Беларусь получила от "налога на Google" более Br60 млн

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила от "налога на Google" с 2018 года более Br60 млн, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"За два с лишним года больше Br60 млн поступило этих платежей", - отметил Сергей Наливайко.

По его словам, увеличивается как количество компаний - плательщиков этого налога, так и суммы, которые они уплачивают.

"Да, мы ожидали определенных поступлений, но уже в первый год наши прогнозы были на 50% превзойдены. Темп роста этого налога - 140-150%, думаю, и в последующие годы он сохранится", - сказал министр.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в Беларуси иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, являются плательщиками НДС. В первый год действия "налога на Google" он принес белорусскому бюджету Br15,8 млн.-0-