Беларусь получила от ПРООН медизделия на сумму $10 тыс.

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские изделия на сумму $10 тыс. переданы для учреждений здравоохранения Беларуси от ПРООН при поддержке России. Символическая церемония передачи помощи состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Медизделия - 70 тыс. нитриловых перчаток - переданы Министерству здравоохранения. В дальнейшем они будут распределены между учреждениями здравоохранения через Республиканский центр организации медицинского реагирования.

Передача организована​ и профинансирована за счет части средств из проекта ПРООН "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию", реализуемого при поддержке России в партнерстве с Министерством иностранных дел Беларуси.

Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк высказал слова благодарности в адрес ПРООН, российских правительства и посольства за оказанную помощь.

Борис Андросюк

"Это акт солидарности с нашими врачами, с системой здравоохранения, - отметил посол по особым поручениям МИД,​ Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси, национальный координатор проекта ВТО Владимир Серпиков. - Надеюсь, это поможет врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с новым недугом, справиться с этой бедой и более комфортно чувствовать себя при исполнении своего профессионального долга".

Владимир Серпиков

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул,​ что обе страны тесно сотрудничают по многим направлениям, а сегодняшняя акция по передаче помощи - это один из эпизодов эффективного взаимодействия трех сторон - Беларуси, России и ПРООН. "Мы эту беду - COVID-19 - не ждали и не звали. Она для нас в определенном смысле экзамен​ и испытание на товарищество, на братские отношения, на умение слушать друг друга, помогать", - сказал он.

Дмитрий Мезенцев

В свою очередь постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева также​ обратила внимание на необходимость взаимопомощи и солидарности для преодоления проблем, вызванных распространением коронавирусной инфекции. "Сегодня продемонстрировано такое многостороннее партнерство, которое позволит поддержать Министерство здравоохранения и тех людей, которые будут работать с этой защитой", - отметила она.-0-

Александра Соловьева

Фото Рамиля Насибулина