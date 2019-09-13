13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получит оборудование стоимостью 6,5 млн евро для мониторинга качества воздуха, сообщили БЕЛТА в группе управления проектом "Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование управления окружающей средой в Беларуси".

Проект финансируется Европейским союзом, исполняется компанией Hulla & Co. Human Dynamics KG в сотрудничестве с Минприроды и является частью общей программы по улучшению качества воздуха и управлению окружающей средой в Беларуси (SAQEM). Партнеры проекта - областные комитеты Минприроды, Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды и Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды.

"Тендер на приобретение 452 единиц оборудования на сумму приблизительно 6,5 млн евро был успешно проведен, и техника, необходимая для модернизации 27 станций мониторинга и лабораторий по измерению атмосферных выбросов, уже в этом году начнет поступать в страну", - сообщили в группе управления.

В соответствии с проектом готовится ратификация трех протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: Протокола по тяжелым металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям, Гетеборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.

Вскоре на ООО "Белинвестторг-Сплав", "Минскэнерго", Белорусском цементном заводе, "Белшине" и Гомельском химическом заводе планируется опробовать усовершенствованную систему выдачи природоохранных разрешений, которые регулируют допустимый уровень воздействия на все природные сферы (землю, воду, воздух).

Одно из направлений проекта - разработка планов устойчивого зеленого развития для Бреста, Орши, Гродно и Пинска. Для этого улицы городов оборудуют датчиками для измерения транспортных потоков и качества воздуха. Полученные данные будут отображены компьютером в виде цветной карты, она покажет, какие выбросы, из каких источников и насколько необходимо уменьшить, чтобы добиться изменения "опасного" цвета на "безопасный". В дальнейшем этот опыт можно будет применить и в других городах.-0-