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Беларусь помнит. День Победы в уникальных фотографиях БЕЛТА

Общество 08.05.2019 | 11:04
День Победы в Минске, 1945 г.
День Победы в Минске, 1945 г.
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9 Мая в Республике Беларусь отмечают День Победы. Это один из самых важных праздников для всех бывших советских республик и многих стран Европы. Почти 75 лет Беларусь хранит память о подвиге погибших и выживших в Великой Отечественной войне. БЕЛТА предлагает вспомнить тех, кто причастен к Великой Победе, и посмотреть, как праздновали этот день в разные годы.

Возложение венков к памятнику-обелиску на площади Победы. Празднование 30-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, 1974 г.
Возложение венков к памятнику-обелиску на площади Победы. Празднование 30-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, 1974 г.

Ветераны Великой Отечественной войны на Ленинском проспекте, 1974 г.
Ветераны Великой Отечественной войны на Ленинском проспекте, 1974 г.

Шествие ветеранов Великой Отечественной войны по Ленинскому проспекту, 1984 г.
Шествие ветеранов Великой Отечественной войны по Ленинскому проспекту, 1984 г.

Слет бойцов батальона белорусских орлят. Бывшие партизаны Светиловичского отряда Черниговского соединения Н.Ф. Соколова и В.Н. Поляков, 1994г.
Слет бойцов батальона белорусских орлят. Бывшие партизаны Светиловичского отряда Черниговского соединения Н.Ф. Соколова и В.Н. Поляков, 1994г.

28-ая годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Возложение венков к памятнику-обелиску, 1972 г.
28-ая годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Возложение венков к памятнику-обелиску, 1972 г.

Защитник Брестской крепости Сергей Бобренок, 1995 г.
Защитник Брестской крепости Сергей Бобренок, 1995 г.

Бойцы вспоминают минувшие дни, 1977 г.
Бойцы вспоминают минувшие дни, 1977 г.

Шествие ветеранов Великой Отечественной войны в Минске, 1999 г.
Шествие ветеранов Великой Отечественной войны в Минске, 1999 г.

Встретились ветераны. Зинаида Васильевна Корж (слева на первом плане), 1977 г.
Встретились ветераны. Зинаида Васильевна Корж (слева на первом плане), 1977 г.

Встреча советских и польских ветеранов, 1986 г.
Встреча советских и польских ветеранов, 1986 г.

Встреча ветеранов 4-ой армии в Брестской крепости-герое, 1976 г.
Встреча ветеранов 4-ой армии в Брестской крепости-герое, 1976 г.

Курган бессмертия в Орше, 1966 г.
Курган бессмертия в Орше, 1966 г.

Торжественное открытие восстановленного лагеря партизан в Александровском лесу Узденского района, 1977 г.
Торжественное открытие восстановленного лагеря партизан в Александровском лесу Узденского района, 1977 г.

Бывшие партизаны делятся воспоминаниями. В центре - кавалер 3-х орденов Славы П.И. Рубис - разведчик-подрывник бригады им. Сталина отряда Калинина, 1972 г.
Бывшие партизаны делятся воспоминаниями. В центре - кавалер 3-х орденов Славы П.И. Рубис - разведчик-подрывник бригады им. Сталина отряда Калинина, 1972 г.

Участник Великой Отечественной войны Василий Иванович Браилко, 2000 г.
Участник Великой Отечественной войны Василий Иванович Браилко, 2000 г.

В лесу близ д. Якуты встретились накануне 50-летия Победы бывшие партизаны бригады имени Фрунзе, 1995 г.
В лесу близ д. Якуты встретились накануне 50-летия Победы бывшие партизаны бригады имени Фрунзе, 1995 г.

Бывший партизан бригады "Штурмовая" П.В. Лисов с (слева направо) Е.В. Александрович, Г.К. Абакумчек, Н.Д. Козловой и В.Ф. Кляшторне, спасенными из фашистского лагеря. 1989 г.
Бывший партизан бригады "Штурмовая" П.В. Лисов с (слева направо) Е.В. Александрович, Г.К. Абакумчек, Н.Д. Козловой и В.Ф. Кляшторне, спасенными из фашистского лагеря. 1989 г.

Партизанская бригада им. Фрунзе, 1981 г.
Партизанская бригада им. Фрунзе, 1981 г.

Участник обороны Могилева В.А. Смирнов делится своими воспоминаниями с молодежью, 1984 г.
Участник обороны Могилева В.А. Смирнов делится своими воспоминаниями с молодежью, 1984 г.

Бывший партизан В.И. Ковальчук восстановил землянку, в которой он жил с боевыми товарищами, 1966 г.
Бывший партизан В.И. Ковальчук восстановил землянку, в которой он жил с боевыми товарищами, 1966 г.

Пионерки Каменюкской СШ Наташа Дацкевич и Наташа Кирбут у пулемета. Памятник героям боевого расчета в Беловежской пуще, 1974 г.
Пионерки Каменюкской СШ Наташа Дацкевич и Наташа Кирбут у пулемета. Памятник героям боевого расчета в Беловежской пуще, 1974 г.

Во время открытия Кургана Славы, 1969 г.
Во время открытия Кургана Славы, 1969 г.

Жена погибшего в крепости лейтенанта А. Наганова А. Наганова-Морозюк принесла цветы к плитам мемориала, 1978 г.
Жена погибшего в крепости лейтенанта А. Наганова А. Наганова-Морозюк принесла цветы к плитам мемориала, 1978 г.

Мемориальный комплекс советско-польского содружества - Ленино, 1986 г.
Мемориальный комплекс советско-польского содружества - Ленино, 1986 г.

Участник войны Н.В. Хальпуков рассказывает воинам-экскурсантам о боях, 1973 г.
Участник войны Н.В. Хальпуков рассказывает воинам-экскурсантам о боях, 1973 г.

Всесоюзная Вахта памяти. На месте бывшего лагеря партизанской бригады "Разгром", 1984 г.
Всесоюзная Вахта памяти. На месте бывшего лагеря партизанской бригады "Разгром", 1984 г.

Участник боев под Ленино М.И. Семин с молодежью, 1983 г.
Участник боев под Ленино М.И. Семин с молодежью, 1983 г.

Мотопробег, посвященный Дню Победы и 70-летию Ленинского комсомола, 1988 г.
Мотопробег, посвященный Дню Победы и 70-летию Ленинского комсомола, 1988 г.

Участницы боев за освобождение Белоруссии прибыли в Минск из Киева, г.
Участницы боев за освобождение Белоруссии прибыли в Минск из Киева, г.

Первый секретарь ЦК КПБ Пётр Миронович Машеров 9 мая на площади Победы с бывшей разведчицей Александрой Федулиной, 1974 г.
Первый секретарь ЦК КПБ Пётр Миронович Машеров 9 мая на площади Победы с бывшей разведчицей Александрой Федулиной, 1974 г.

У вечного огня на площади Победы, 1977 г.
У вечного огня на площади Победы, 1977 г.

Маршалы Советского Союза К.К. Рокоссовский и И.Х. Баграмян, 1964 г.
Маршалы Советского Союза К.К. Рокоссовский и И.Х. Баграмян, 1964 г.

Маршал артиллерии К.П. Казаков (в центре) Герой Советского Союза генерал-полковник артиллерии Н.М. Хлебников беседуют с автозаводцами, 1973 г.
Маршал артиллерии К.П. Казаков (в центре) Герой Советского Союза генерал-полковник артиллерии Н.М. Хлебников беседуют с автозаводцами, 1973 г.

Встреча ветеранов 1179-го истребительного противотанкового артиллерийского полка в Гомеле, 1984 г.
Встреча ветеранов 1179-го истребительного противотанкового артиллерийского полка в Гомеле, 1984 г.

Прославленные летчицы Герои Советского Союза В.С. Гризодубова (вторая справа на переднем плане), В.Ф. Ломако и Н.Н. Федутенко среди минчан, 1964 г.
Прославленные летчицы Герои Советского Союза В.С. Гризодубова (вторая справа на переднем плане), В.Ф. Ломако и Н.Н. Федутенко среди минчан, 1964 г.

Встреча с ветераном, 1977 г.
Встреча с ветераном, 1977 г.

Втреча бывших партизан бригады имени Рокоссовского в п.Воропаево Поставского района, 1979 г.
Втреча бывших партизан бригады имени Рокоссовского в п.Воропаево Поставского района, 1979 г.

Встреча ветеранов 352-й стрелковой Оршанской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, 1984 г.
Встреча ветеранов 352-й стрелковой Оршанской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, 1984 г.

Участники партизанского движения (бригада имени Фрунзе), 1995 г.
Участники партизанского движения (бригада имени Фрунзе), 1995 г.

Возложение венков и цветов к братским могилам павших воинов, 1983 г.
Возложение венков и цветов к братским могилам павших воинов, 1983 г.

Ветераны войны в Брестской крепости, 1984 г.
Ветераны войны в Брестской крепости, 1984 г.

Шествие ветеранов войны и труда по Ленинскому проспекту, 1975 г.
Шествие ветеранов войны и труда по Ленинскому проспекту, 1975 г.

Группа известных белорусских партизан (слева направо) П.Т. Лопатин, А.Н. Захарова, Г.А. Токуев, М.Б. Осипова, И.К. Захаров, А.И. Шуба. 1964 г.
Группа известных белорусских партизан (слева направо) П.Т. Лопатин, А.Н. Захарова, Г.А. Токуев, М.Б. Осипова, И.К. Захаров, А.И. Шуба. 1964 г.

Бывший командир 1179-го Гомельского истребительного противотанкового полка полковник в отставке Г.Ю. Юсупов (слева) со своими побратимами во время посещения г. Ветки, 1984 г.
Бывший командир 1179-го Гомельского истребительного противотанкового полка полковник в отставке Г.Ю. Юсупов (слева) со своими побратимами во время посещения г. Ветки, 1984 г.

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