Беларусь помнит. Круглые даты Великой Победы в архивных фотографиях Белта

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 Мая - не просто праздник, а величайший исторический день, почитаемый народами бывших советских республик и многих стран Европы. Потому естественно, что ценность и значимость этой даты возрастает многократно в юбилейные годы. В день 75-летия Великой Победы БЕЛТА предлагает с помощью архивных уникальных кадров вспомнить, как праздновали круглые даты 9 Мая жители разных городов Беларуси.

В день празднования 20-летия Победы над фашистской Германией в Бресте. Ветераны войны и партизаны, трудящиеся города направляются в "Крепость-герой", май 1965 года

Празднование 25-летия Великой Победы в Минске. Возложение венков к памятнику-обелиску воинам и партизанам, павшим в боях за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны, май 1970 года

Митинг у Кургана Славы. Празднование 25-летия Великой Победы, 9 мая 1970 года

Хатынь. Празднование 25-летия Великой Победы, май 1970 года

Минск. Шествие ветеранов войны и труда по Ленинскому проспекту, май 1975 года

Празднование 30-летия Великой Победы в Минске. Шествие ветеранов войны и труда по Ленинскому проспекту, май 1975 года

1975 год

Во время празднования 30-летия Победы в Минске. Ветераны Великой Отечественной войны (слева направо) И.А. Бронский, Р.И.Щербаков, В.Г. Шуцкая, Герой Советского Союза Н.Г. Мазаник, А.А. Петербуржцев, В.А. Сербента и Т.И. Коврига, май 1975 года

На праздновании 30-летия Великой Победы в Минске встретились боевые друзья Герой Советского Союза Е.Г. Мазаник и И.Г. Линкевич. Май 1975 года

Празднование 40-летия Победы. Шествие ветеранов по Ленинскому проспекту, май 1985 года

Празднование 40-летия Победы на пл. Победы. в Минске. Ветераны у Вечного огня, май 1985 года

Митинг в Брестской крепости в день 40-летия Победы, май 1985 года

Праздничная площадь Победы, май 1985 года

Празднование 40-летия Победы на пл. Победы. Участницы войны, бывший секретарь Антопольского подпольного райкома партии А.И. Хромова, бывший снайпер 3 Белорусского фронта М.И. Морозова и работница тыла Е.П. Трофименко, 9 мая 1985 года

Хатынь. Празднование 40-летия Победы, май 1985 года

Празднование 45-летия Победы в Минске. Парад войск Краснознаменного Белорусского военного округа, 9 мая 1990 года

Празднование 45-летия Победы в Минске. Парад войск Краснознаменного Белорусского военного округа, 9 мая 1990 года

Празднование 45-летия Победы. Минск, 9 мая 1990 года

Празднование 45-летия Победы в Минске, 9 мая 1990 года

Празднование 45-летия Победы в Минске, 9 мая 1990 года

Военный парад, посвященный 50-летию Победы. Минск, 9 мая 1995 года

Военный парад, посвященный 50-летию Победы. Солдаты, одетые в армейскую форму 1941 года. Минск, 9 мая 1995 года

Празднование 50-летия Победы. В колоннах ветераны Великой Отечественной. Минск, 9 мая 1995 года

Военный парад и празднование 50-летия Победы в Минске, 9 мая 1995 года

Военный парад и празднование 50-летия Победы в Минске, 9 мая 1995 года

Минск. Военный парад и празднование 50-летия Победы, 9 мая 1995 года

Минск. 9 мая 1995 года

Ветераны 9 мая в Брестской крепости

Защитник Брестской крепости Н.З. Голубчик приехал на торжество из Краснодара со своей дочерью и женой майора П. Гаврилова Марией Григорьевной. Брестская крепость. 9 мая 1995 года

Семья лейтенанта Наганова у Тереспольских ворот Брестской крепости. Возлагают цветы на месте гибели А. Наганова его дочь Надежда Алексеевна, внучка Жанна и правнучка Алена, 9 мая 1995 года

Празднование 50-летия Победы в Витебске, 9 мая 1995 года

Празднование 50-летия Победы в Витебске, 9 мая 1995 года

Парад войск Минского гарнизона в честь 60-летия Великой Победы, 2005 год

Военный парад в честь 70-летия Победы в Минске, 2005 год

Военный парад в честь 70-летия Победы в Минске, 2005 год

Военный парад в честь 70-летия Победы в Минске, 2005 год

Военный парад в честь 70-летия Победы в Минске, 2005 год