Беларусь посещает делегация Минобороны России

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси приняли российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны России генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.В ходе визита глава российской военной делегации наблюдал за ходом конкурсов АрМИ-2021 "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" на Брестском полигоне. Здесь же он провел встречи с руководством конкурсов и участниками российской команды.Кроме того, в рамках визита заместителя министра обороны России состоялось выступление творческого коллектива драматического театра Вооруженных Сил Российской Федерации на 230-м общевойсковом полигоне для участников совместного стратегического учения "Запад-2021".-0-