Беларусь последовательно проводит политику миролюбивого государства - Слижевский

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь последовательно проводит политику миролюбивого государства, безопасного и надежного соседа, посредника в разрешении споров, заявил министр юстиции Олег Слижевский в Минске на Региональном семинаре по имплементации международного гуманитарного права (МГП). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минюста.

"Для Беларуси, как государства, ставшего ареной многих войн, в том числе самой кровопролитной в истории человечества - Второй мировой, преодоление ее последствий является актуальным и на современном этапе", - сказал Олег Слижевский.

В этом году отмечается 70-летие принятия Женевских конвенций - ключевого правового инструмента, направленного на обеспечение гуманности на полях боевых действий и защиты жертв вооруженного конфликта. Памятная дата - это возможность оценить, насколько нормы МГП соответствуют сегодняшним реалиям, определить направления, требующие выработки совместных решений.

В свою очередь глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси Джордже Дрндарски высоко оценил степень и результативность взаимодействия МККК и Минюста, надежность и стратегическое содержание совместных мероприятий в сфере международного гуманитарного права.

На семинаре, который проходит с 29 по 31 октября, обсуждаются актуальные вызовы в сфере гуманитарной деятельности, восстановление семейных связей, сохранение культурных ценностей в период вооруженного конфликта, защита персональных данных как средство защиты прав индивида. Участвуют представители министерств юстиции, иностранных дел, обороны, культуры, здравоохранения из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, а также эксперты МККК, ОДКБ, представители МПА СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, академического сообщества.-0-