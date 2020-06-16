Беларусь практически полностью обеспечит свой рынок отечественными противоопухолевыми препаратами - Петришенко

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь после запуска нового производства на РУП "Белмедпрепараты" сможет практически полностью закрыть потребности внутреннего рынка в противоопухолевых препаратах, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это новое производство очень важных препаратов - противоопухолевых. В первую очередь это важно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, то есть мы практически выйдем на стопроцентное закрытие потребностей по противоопухолевым препаратам", - отметил Игорь Петришенко.

Инвестпроект также позволит нарастить предприятию экспортные поставки.

"Производство новое, современное, сейчас идет подбор соответствующего высококвалифицированного персонала, чтобы они грамотно эксплуатировали оборудование. Аналогичные линии установлены на Борисовском заводе медпрепаратов, который с использованием передовых технологий выпускает продукцию, важную для внутреннего и внешнего рынков", - пояснил вице-премьер.

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