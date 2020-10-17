Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты вместо нынешних паспортов в 2030 году. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

"С учетом того, что нет обязательного одновременного перехода на ID-карты, то практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет)", - считает Павел Ткач.

Однако, по его мнению, "развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения".

На первом этапе с помощью ID-карты будут доступны 5 административных процедур и 5 электронных услуг. Затем - все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму.

***Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов "На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос по совершенствованию Единой системы идентификации физических и юридических лиц на основе биометрии", - отметил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

В белорусской ID-карте может появиться функция оплаты Создание внешнего платежного сервиса с использованием ID-карты уже запланировано в новой государственной программе цифрового развития на 2021-2025 годы. Основной технический момент - непосредственно разработка платежного сервиса и его интеграция с банковской инфраструктурой.

ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов - Павел Ткач С 1 января вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг.