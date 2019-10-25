Беларусь предлагает Казахстану организовать совместное производство беспилотников

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан планируют активизировать научно-техническое и инновационное сотрудничество и взаимодействие в области беспилотных комплексов. Такая договоренность достигнута на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с руководством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин заявил, что белорусская сторона готова наряду с поставками беспилотных комплексов организовать их совместное производство в Казахстане. Он также подчеркнул, что высокий уровень научно-технических ресурсов двух стран, а также совпадение национальных приоритетов по многим направлениям фундаментальных и прикладных исследований способствует конструктивному сотрудничеству. По словам главы ГКНТ, в условиях интенсивного развития в мире новых технологий приоритетное значение для обеих сторон имеет углубление взаимодействия в области высоких технологий - IT, биотехнологий, биоорганической химии, фармации, материаловедении, оптики, лазерной физики, теплофизики.

Научные организации Беларуси и Казахстана в настоящее время выполняют два совместных научно-технических проекта и три пилотных инновационных проекта по Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. Двухстороннее научно-техническое сотрудничество между странами осуществляется в соответствии с соглашением от 3 июня 1999 года.-0-