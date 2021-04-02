2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для вовлечения молодежи в научную деятельность Беларусь предлагает подготовить молодежную научно-техническую программу Союзного государства. Об этом сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, такая программа может быть создана под эгидой Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси и БРСМ. Кроме того, для лучшего понимания процессов финансовой поддержки проектов предлагается включить две-три кандидатуры из числа молодых исследователей в состав Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

"В рамках Союзного государства мы стремимся создать эффективную экосистему, в которой все участники смогли бы повышать свою квалификацию, проводить совместные исследования, выигрывать гранты и обмениваться идеями. Тем не менее нам необходимо прилагать все усилия, чтобы помочь молодым исследователям четко увидеть траекторию развития и предложить лучшие условия для полной реализации творческого, научного, человеческого и инновационного потенциала молодых людей. Потому что эффективная реализация научного и инновационного потенциала молодых ученых - это один из критериев успешного национального развития наших государств", - сказал Александр Шумилин.

Он также сообщил, что Государственный комитет по науке и технологиям и Министерство науки и высшего образования России обсуждают перспективы предоставления грантов молодым ученым для прохождения стажировок в самых престижных вузах и академических научно-исследовательских институтах двух стран.

Беларусь и Россия ежегодно проводят десятки мероприятий по различным направлениям сотрудничества, в том числе в сфере научно-технического взаимодействия, которое является одним из ключевых в деле союзной интеграции. К слову, за годы строительства Союзного государства реализованы и продолжают выполняться десятки совместных научно-технических программ. Многие разработки уже успели получить международное признание.

Так, в 2020 году выполнялось семь научно-технических программ Союзного государства. В их числе "Технология-СГ", которая позволяет уменьшить габариты и энергопотребление элементов систем ракетно-космической техники, повысить энергоемкость аккумуляторов и увеличить сроки активного существования космических средств. Внедрение результатов программы позволит обеспечить снижение массы космических аппаратов на 5-15% в год и таким образом получать значительную экономию затрат на выведение полезной нагрузки.

Одним из главных достижений программы "Спинальные системы" стало раннее выявление, практически на первом году жизни, пациентов с прогрессирующим вариантом развития врожденных деформаций позвоночника. То есть на основании клинической картины заболевания и молекулярно-генетических методов исследования можно с достоверностью более 75% предположить вариант развития врожденной деформации позвоночника в процессе роста ребенка. В большей степени акцент программы сделан на проведении одной единственной операции. Это отличает ее от западной технологии, которая нацелена на этапные хирургические вмешательства. В ходе реализации программы Союзного государства сформирована единая система оказания помощи пациентам детского возраста с такими патологиями.

В 2021 году продолжается реализация программ "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "ДНК-идентификация", "Комбикорм-СГ", "Интеграция-СГ". Также в разработке находится целый ряд новых проектов концепций программ, 6 из которых - в высокой степени готовности.

"Не сомневаюсь, что дальнейшее сотрудничество в сфере науки и технологий будет способствовать устойчивому развитию инновационной сферы на всем пространстве Союзного государства", - подчеркнул Александр Шумилин.-0-