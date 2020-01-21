Беларусь предлагает странам СНГ присоединиться к проекту ЕАЭС по созданию группировки спутников

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает странам СНГ присоединиться к проекту ЕАЭС по созданию общей орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на встрече с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"НАН Беларуси совместно с "Роскосмосом" и казахстанской стороной разрабатывает проект межгосударственной программы по образованию интеграционной системы государств ЕАЭС, которая предусматривает создание совместной группировки спутников, общей базы данных космической информации и совместное производство новых космических аппаратов. Видится перспективным привлечение в этот проект государств СНГ, не входящих в ЕАЭС. Например, большой интерес проявляют Таджикистан и Узбекистан", - сказал Владимир Гусаков.

По его мнению, эксплуатация единой системы дистанционного зондирования Земли даст возможность поддержать конкуренцию на мировом рынке космической информации и технологий ее применения. "Думаю, завтра можем рассмотреть этот вопрос в более широком составе", - отметил председатель Президиума НАН.

22-23 января в Минске состоится первое заседание Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ. Совет создан для координации работы в целях реализации соглашения об осуществлении совместной деятельности стран СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в столице Казахстана. В предстоящем заседании в Минске примут участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.-0-

Фото Рамиля Насибулина