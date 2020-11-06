Беларусь предлагает ускорить возобновление пассажирского сообщения в СНГ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает ускорить возобновление пассажирского сообщения в Содружестве Независимых Государств, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полагаю, что в последнее время мы далеко продвинулись в вопросах предупреждения распространения инфекции (COVID-19. - Прим. БЕЛТА) и локализации ее очагов, что дает основания предпринять более активные шаги по возобновлению полноценного пассажирского сообщения между нашими странами, что, безусловно, придаст динамику для роста экономики наших государств", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что совокупность факторов 2020 года, особенно меры противодействия пандемии, привели к замедлению развития отдельных отраслей экономики стран Содружества. Стоимостной объем внешнеторгового оборота товарами между странами СНГ за семь месяцев снизился на 16,6%. За январь-август объем производства промышленной продукции стран Содружества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4%. Перевозки грузов сократились на 4,8%, а перевозки пассажиров - более чем на четверть, на 28%.

"Тяжелая ситуация, с которой столкнулся весь мир, показала бесперспективность сугубо протекционистских мер со стороны государств и целесообразность деятельности по расширению интеграционного взаимодействия, сторонником которой всегда была Беларусь", - заявил премьер-министр.-0-