18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает запретить использование неперерабатываемой одноразовой упаковки в ЕАЭС, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь вышла с предложением при рассмотрении технических регламентов в Евразийском экономическом союзе запретить одноразовую упаковку из неперерабатываемых материалов - тонких пластиков. Идет обсуждение, надеемся, что коллеги из других стран нас поддержат, и мы сможем ввести данное ограничение в ЕАЭС", - сказал Александр Корбут.
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