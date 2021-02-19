Беларусь предложила расширить ж/д и авиасообщение с Россией - Минтранс

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия заинтересованы в дальнейшем восстановлении пассажирских перевозок между двумя странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

В Москве сегодня состоялось 18-е заседание Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Комиссию возглавили министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев.

Одним из вопросов обсуждения стало дальнейшее восстановление пассажирских перевозок. "В частности, отмечена позитивная динамика в отношении постепенного возобновления пассажирского железнодорожного и авиационного сообщения. В связи с многочисленными обращениями белорусских граждан российской стороне предложено увеличить периодичность следования поезда в сообщении Минск - Москва до ежедневной с организацией посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная и возобновить курсирование поездов до Санкт-Петербурга и Адлера", - уточнили в Минтрансе.

Делегации двух стран отметили заинтересованность и в том, чтобы продолжить возобновление авиасообщения до уровня перевозок, который был до пандемии. Беларусь также предложила увеличить количество рейсов по осуществляемым маршрутам и возобновить авиасообщение в таких востребованных направлениях, как Калининград и Сочи. Российская сторона готова проработать эти вопросы.

В области автомобильного транспорта поднималась тема увеличения квоты разрешений России на международные перевозки грузов в третьи страны и из них для белорусских автоперевозчиков.

Кроме того, обсуждалось выполнение ранее принятых решений о формировании и обеспечении функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства, а также подготовка проекта плана мероприятий для развития этого направления сотрудничества на 2022-2024 годы.

В заключение стороны договорились об очередном заседании координационной комиссии в конце 2021 года или начале 2022-го в Беларуси.-0-