Беларусь предоставит Венесуэле безвозмездную помощь в виде лекарств

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предоставит Венесуэле безвозмездную лекарственную помощь. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №613 от 11 сентября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Минздраву поручено обеспечить отпуск на безвозмездной основе и оформление лекарственных средств для оказания помощи Боливарианской Республике Венесуэла. В перечне 35 наименований - таблетки, глазные капли, мазь, раствор для инъекций в ампулах.

Ответственным за отпуск препаратов определено республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белфармпром".

Согласно постановлению Белорусская торгово-промышленная палата на безвозмездной основе окажет содействие Минздраву в оформлении сертификатов свободной продажи на лекарственные средства для предоставления Венесуэле. Министерство транспорта и коммуникаций обеспечит доставку, а МИД посодействует в передаче в установленном порядке лекарственных средств.

Белорусскому государственному концерну по нефти и химии поручено обеспечить выделение средств РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" организациям Министерства транспорта и коммуникаций для возмещения стоимости транспортных и логистических услуг, связанных с доставкой лекарственных средств.-0-