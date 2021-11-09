Беларусь предостерегла польскую сторону от использования провокаций на границе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заранее предостерегает польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Беларуси, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел, отвечая на вопрос журналистов, сообщает БЕЛТА.

"Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин", - подчеркнули в МИД.

Резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье, по мнению МИД, вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями и способами попасть в страны Европейского союза. И это является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно "страусиных" подходов к решению серьезных проблем.

"На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь, - считают в МИД. - Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес".

"Вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека стали уже фирменным стилем поборников принудительной демократизации отдельных стран и целых регионов, которая как раз и провоцирует подобные миграционные потоки. Исходим из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права, гуманизма, высоким демократическим стандартам в области защиты прав человека", - добавили в МИД.-0-