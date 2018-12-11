Беларусь предотвратит выбросы в атмосферу более 5 млн т CO2 благодаря восстановлению болот

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановление деградированных и неэффективно осушенных болот позволит Беларуси предотвратить выбросы в атмосферу в общей сложности более 5,4 млн CO2 за 20 лет. Это станет возможным благодаря двум экологическим проектам - "Ветландс" и "Торфяники-2" - с финансированием Глобального экологического фонда и реализацией ПРООН совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

В частности, пятилетний проект "Ветландс", стартовавший в этом году, позволит предотвратить выбросы в атмосферу почти 3,2 млн т CO2 за 20-летний период. По проекту предполагается восстановить около 12,5 тыс. га деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников, предотвращать вырубку и снижать деградацию лесов, замещать ископаемые виды топлива возобновляемыми видами энергии из болотной растительной биомассы и др. Также в планах проекта "Ветландс" - разработка долгосрочного плана устойчивого использования 260 тыс. га торфяников, осушенных по всей Беларуси для ведения лесного хозяйства.

Реабилитация нарушенных болот поможет стабилизировать уровень грунтовых вод, предотвратить минерализацию торфа и высыхание почв и окажет положительное воздействие на реки и луга, прилегающие к проектным территориям. По проекту выбраны 4 территории для повторного заболачивания (экологической реабилитации) - нарушенные лесные болота Жада, Острово и Городок и выработанный торфяник Докудовское. Это наиболее эффективный метод устойчивого использования нарушенных торфяников.

Немаловажно и то, что проект "Ветландс" поспособствует усовершенствованию природоохранного законодательства, разработке проекта закона "Об охране и использовании торфяников", не имеющего аналогов в Европе.

Проект "Торфяники-2" завершился в 2017 году. За время его реализации повторно заболочено более 3,38 тыс. га неэффективно осушенных торфяников, выполнена экологическая реабилитация 4 верховых болот и восстановлен гидрологический режим заказника Ельня. Итогом этих работ, как ожидается, станет сокращение выбросов парниковых газов на 2,2 млн т в течение 20 лет.

"Беларусь часто называют "легкими Европы", а ее водно-болотные угодья имеют международное значение. С 1999 года ПРООН совместно с партнерами и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды помогла реализовать 6 крупномасштабных проектов в области устойчивого управления водно-болотными угодьями. От этого выигрывает и Беларусь, и вся Европа", - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор.

"Активное сотрудничество и совместные усилия всех партнеров на региональном, национальном и глобальном уровнях являются ключевым фактором для достижения устойчивости и эффективной борьбы с изменением климата. Сегодня Беларусь уже предпринимает конкретные меры по сокращению выбросов в атмосферу диоксида углерода. Мы выступаем за объединение всех стран, международных организаций, ученых и общественности в борьбе за достижение этой глобальной цели", - прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Современная Беларусь - один из мировых лидеров по восстановлению болот. Благодаря проектам международной технической помощи в республике уже восстановлено 51 тыс. га неэффективно осушенных болот.-0-

Фото пресс-службы ПРООН в Беларуси